5 помилок при вирощуванні орхідеї, які можуть привести до загибелі рослини

Але це, звісно ж, того варте, адже цвітіння може вразити своєю красою і різноманітністю.

Про 5 помилок, яких не можна робити під час вирощування орхідей, розповідає Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Орхідеї – це неймовірні кімнатні рослини, які стануть ідеальним доповненням вашого дому, якщо ви хочете додати йому елегантності і вишуканості. Їхні квіти – барвисті, унікальні та довговічні. І саме це робить їх досить популярним та поширеним вибором.

Полив холодною водою

Ці рослини – тропічні, тому для поливу не рекомендується використовувати холодну воду. Це може нашкодити вашим орхідеям та призвести до того, що вони будуть рости повільно, або ж взагалі загинуть.

Тому рекомендується полити їх зверху водою кімнатної температури при цьому переконавшись, що вона потрапляє тільки на корені. Дайте стекти зайвій воді.

Полив листя

Так, ще одна поширена помилка – поливати листя та стебло рослини, а вона цього не любить. Варто наголосити, що під час поливу орхідей варто переконатися, що поливаєте тільки корінь. Після поливу корінці позеленіють, і вам не варто поливати їх знову, поки вони не стануть тьмяними.

Ігнорування догляду після цвітіння

Багато людей перестають належним чином доглядати за орхідеєю після того, як закінчується період цвітіння, в результаті якого розлита гине, і її доводиться викидати. Та якщо ви продовжите догляд, зрештою вона зацвіте знову і зможе радувати вас ще протягом років.

Посадка орхідеї

Не рекомендується садити орхідею у звичайний ґрунт для кімнатних рослин. Замість цього потрібно використовувати більш повітряний ґрунт – наприклад, кору для орхідей.

Розміщення орхідеї

Переконайтеся, що ваша орхідея розміщена на підвіконні або десь близько біля вікна. Це ті квіти, яким потрібно багато сонячного світла, і якщо рослина перебуватиме в затінку, тоді можете просто не дочекатися цвітіння.

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