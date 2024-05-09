В Україні відзначають День Європи: історія свята

З минулого року свято було перенесено і тепер його відзначають саме в цей день, спільно з державами Європейського Союзу.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Дзеркало тижня.

Згідно з відповідним указом українського президента, свято було перенесено «з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань».

Історія свята

Це свято було запроваджено у 2003 році указом президента і до 2023 року День Європи в Україні відзначали у третю суботу травня. Рішення про зміну дати святкування було прийнято з урахуванням стратегічного курсу України на зближення з Європейським Союзом та подальший вступ до ЄС.

У Європі це свято щороку відзначають саме 9 травня. В цей день 1950 року глава Міністерства закордонних справ Франції Роберт Шуман закликав повоєнні європейські держави об’єднатись на шляху до розвитку та процвітання в майбутньому. Промова політика стала першим кроком на шляху до об’єднаної Європи.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на центральних площах Києва, Харкова, Одеси, Львова та інших великих українських міст в цей день проводилися святкові заходи, презентації про історію та культуру європейських країн, концерти, тощо. В умовах воєнного стану проведення масових заходів заборонено.

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