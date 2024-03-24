У яких випадках заряджати телефон небезпечно

Ця дія стала для багатьох людей настільки звичною, що правила безпеки починають ігноруватися.

І даремно, тому що в деяких ситуаціях заповнення рівня заряду акумулятора може призвести до небезпечних наслідків. Первая Лента з посиланням на iTech розповідає, в яких випадках людині потрібно бути обережними при зарядці смартфона або зовсім тимчасово відмовитися від цієї процедури.

Зарядний пристрій пошкоджено

Надламаний провід або пошкодження на блоці живлення свідчить про те, що варто відкласти процес заряджання телефону на пізніший термін. Адже існує високий ризик короткого замикання. Краще не заряджати смартфон доти, доки не буде придбано новий і якісний зарядник.

Немає під рукою «рідного» зарядного пристрою

Деякі користувачі не бояться заряджати мобільний телефон за допомогою чужих і неперевірених зарядних пристроїв. Але слід розуміти, що даний підхід є дуже ризикованим. Варто використовувати тільки оригінальний зарядник або якісні альтернативи.

Здувся акумулятор

В даній ситуації заряджати гаджет забороняється. Акумулятор необхідно терміново замінити.

У ванній кімнаті

Користуватися смартфоном, що заряджається, у ванній кімнаті дуже небезпечно. Справа в тому, що є ризик потрапляння води на телефон чи кабель зарядного пристрою. А може призвести до трагічних наслідків. До речі, у ванну не можна брати смартфон, який не підключений до розетки.

Якщо телефон нагрівся

Варто відкласти заряджання мобільного телефону, поверхня якого стала дуже гарячою. В іншому випадку навантаження на пристрій серйозно підвищиться. Не виключено, що смартфон перестане працювати. Потрібно почекати, поки температура поверхні гаджета нормалізується.

Раніше ПЛ писала про те, яка проста дія може «вбити» навіть новий смартфон.