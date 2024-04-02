Як посилити сигнал Wi-Fi вдома: прості поради

Первая Лента з посиланням на WIRED розповідає те, як покращити сигнал Wi-Fi вдома.

Чому виникає поганий зв’язок з роутером:

перевантажена базова станція через велику кількість користувачів;

надто велика відстань до станції;

мала кількість антен;

недостатня потужність антен;

електромагнітні перешкоди;

інші перешкоди (будівлі чи особливості ландшафту).

Не секрет, що положення роутера впливає на якість сигналу.

Як і де потрібно встановлювати пристрій:

приберіть роутер від вікна;

позбавтесь перешкод, які впливають на сигнал між користувачем та роутером;

заберіть подалі прилади з електромагнітним випромінюванням;

роутер на підлозі – погана ідея;

встановіть зовнішні антени у правильному вертикальному положенні;

відключіть роутер до пристрою за допомогою кабелю.

Як посилити сигнал Wi-Fi

Встановіть роутер вище за людський зріст, щоб сигнал зустрічав якнайменше перешкод.

Рекомендується розміщувати пристрій у центрі квартири, щоб забезпечити рівномірний розподіл сигналу по всьому будинку.

Не ставте роутер до стіни або в кут, особливо якщо за стіною стоїть побутова техніка (мікрохвильова піч, холодильник, телевізор), яка може впливати на погіршення якості зв’язку.

Близьке розташування електронних пристроїв, проводів, металевих дверей, залізобетонних перегородок, утеплювача на стінах, галогенних ламп, дзеркал та інших об’єктів також може негативно позначатися на поширенні сигналу зв’язку. Тому за необхідності перемістіть роутер в інше місце.

Закрийте доступ для сторонніх осіб та встановіть власний пароль. Також можна покращити сигнал Wi-Fi, змінюючи налаштування роутера або оновивши програмне забезпечення.

Раніше ПЛ писала про те, як підвищити рівень безпеки в Telegram.