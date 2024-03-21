Як критики оцінили довгоочікувану гру березня Dragon’s Dogma 2

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Overlockers.

Всі критики та ігрові сайти джуе високо оцінюють Dragon’s Dogma 2. Середній рейтинг гри на Metacriric становить вже 87 балів.

Розробники приготували великий насичений світ із безліччю історій та таємниць, які чекають на свого першовідкривача. Водночас з позитивними моментами критики говорять про певну хаотичність сюжету, де деякі побічні лінії не мають логічного завершення.

Геймери у захваті від рольової та бойової системи, що нагадує серію Souls. Деякі порівнюють Dragon’s Dogma 2 з Elden Ring — у грі багато видовищних захопливих битв із величезними істотами. При цьому навіть в позитивних рецензіях відзначають схожість гри з першою частиною.

У рецензії на IGN гру називають дивною та дивовижною, а також говорять, що це переказ класики зі знайомими проблемами та багами. Але якщо не зважати на певні недоліки, то можна насолодитись чудовою рольовою пригодою.

Дехто з критиків також відзначає технічні проблеми, пов’язані з поганою оптимізацією та низькою продуктивністю. Всі вже чули, що Dragon’s Dogma 2 демонструє 30 кадрів у секунду на сучасних консолях. Але навіть на топових ПК гра демонструє серйозні падіння продуктивності та фризи.

Як говорять у Capcom, такі проблеми пов’язані з високою залежністю гри від процесора через те, що кожному NPC виділяються чималі ресурси. У майбутньому розробники сподіваються покращити оптимізацію та випустити відповідні оновлення.

Крім того, гра підтримує трасування променів. З’явилися перші порівняння графіки й вони демонструють, що трасування у цій грі не надає серйозних візуальних переваг.

Реліз гри відбудеться 22 березня. В українському Steam стандартне видання Dragon’s Dogma 2 можна купити за 2199 грн.

Раніше ПЛ писала про те, що YouTube анонсував зміни на платформі.