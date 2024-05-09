Топ непотрібних аналізів в Україні та скільки вони коштують

Які аналізи робити абсолютно непотрібно, розповідає Первая Лента з посиланням на допис педіатра Дмитра Муштіна в Instagram.
Топ непотрібних аналізів
- Аналіз на дисбактеріоз. За словами фахівця, такого діагнозу взагалі не існує, а норму мікробіоти ніхто не знає. Його вартість приблизно 460 гривень.
- Аналіз вірусів герпесу Епштейна-Барр, ЦМВ та інші. Майже у 100% випадків цей аналіз вам покаже перенесену хворобу. Це не дає жодної інформації, тож у лікуванні вже немає потреби. А коштує такий аналіз близько 1500 гривень.
- Аналіз крові до гельмінтів. Підвищення рівня може говорити про те, що в організмі дитини присутні антитіла до певного гельмінту, але це підтверджує того факту, що вони є зараз. Вартість такого аналізу 1700 гривень.
- Тест на лактозну переносимість. Цей аналіз не підтверджує непереносимість. У дитини може виникнути непереносимість з віком, але це окремі випадки. Аналіз коштує 500 гривень.
- Аналіз на харчову алергію. Цей тест лише виявить, що ви знайомі з продуктом, але не підтвердить те, що у вас непереносимість певного продукту харчування. Вартість такого «задоволення» 5000 гривень.
- Будь-які аналізи перед вакцинацією. У такій діагностиці немає сенсу, адже всі патології проявляються клінічно, а не з аналізами крові та сечі. Зазвичай, за такі аналізи доведеться заплатити 440 гривень.
Раніше ПЛ писала про те, чи корисні патчі для очей.