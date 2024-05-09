«Реал» — «Баварія»: хто став другим фіналістом Ліги Чемпіонів 23/24

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Дзеркало тижня.

У першому матчі у Мюнхені команди зіграли внічию з рахунком 2:2, а у неймовірному поєдинку у столиці Іспанії «Реал» здобув перемогу і пройшов у фінал, де змагатиметься з командою дортмундської «Боруссії».

Як пройшов матч «Реал» — «Баварія»

Першу половину гри команди провели у спокійному темпі, не проводячи агресивні атаки і не ризикуючи. Всі вирішальні події розгорнулися у другому матчі.

Мадридці почали створювати більше небезпечних моментів, але німців рятував Нойєр. Гравці «Баварії» іноді намагалися конратакувати, одна з таких атак несподівано завершилася забитим м’ячем – Девіс увірвався до штрафного майданчика лівим флангом і пробив м’яч у дальній кут ворота українця Луніна.

«Реал» одразу ж побіг відіграватись, але гості майстерно затягували час, перешкоджаючи іспанцям. Однак в кінцівці «вершкові» у неймовірному стилі змогли змінити хід гри. Спочатку на 88-й хвилині Хосел добив м’яча після помилки Нойєра, а за чотири хвилини забив другий гол у порожні ворота після прострілу від Рюдігера.

Мюнхенці ще мали близько 15 хвилин доданого часу, проте скористатись ним на свою користь їм так і не вдалось.

Отож, «Реал» вийшов у фінал ЛЧ, де 1 червня у Лондоні на легендарному стадіоні «Вемблі» змагатиметься за титум чемпіона з дортмундською «Боруссією».

Варто зазначити, що мадридський «Реал» є рекордсменом за перемогами у Лізі чемпіонів, завоювавши 14 трофеїв. Майбутній фінал стане для них 18-м в історії.

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