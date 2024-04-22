Чому не можна заряджати смартфон до 100%
З часом батарея смартфона, яким ви щодня користуєтесь, починає зношуватися, у більшості випадків це нормальний та поступовий процес.
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Проте неправильна експлуатація та зарядка значно пришвидшить «смерть» акумулятора.
У мережі часто пишуть, що не можна заряджати пристрій до 100%. Первая Лента з посиланням на «Телеграф», розповість вам, чи правда це і як вберегти батарею від «деградації».
Чому не можна заряджати смартфон до 100%
Сучасні батареї здатні витримувати до 1000 циклів зарядки-розрядки, без значного впливу на якість роботи. Проте кожна «повна» зарядка до 100 відсотків тільки прискорює «смерть» акумулятора. Те ж саме стосується і повного розряду.
Варто зауважити, що це не просто примха, чи пересторога, адже телефони старшого покоління мали нікель-кадмієві акумулятори, які дійсно потребували 100% зарядки. Проте у сучасних літієвих батареях така практика, навпаки, шкодить.
Який «ідеальний» відсоток батареї
Фахівці телефонних технологій різняться у думках щодо «ідеального» діапазону заряду. Проте переважно експерти називають показник «20-80». Це означає, що розряджати смартфон рекомендується не нижче, ніж до 20%, а заряджати не більше, ніж до 80%.
Варто зазначити, що сучасні смартфони за замовчуванням мають дві надкорисні функції, які значно спростять вам процес зарядки: «Автоматичний перехід в економічний режим» при низькому рівні заряду батареї і «Припинення зарядки смартфона» при досягненні 80-90%.
Раніше ПЛ писала про те, у яких випадках заряджати телефон небезпечно.