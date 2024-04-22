Чому не можна заряджати смартфон до 100%

Проте неправильна експлуатація та зарядка значно пришвидшить «смерть» акумулятора.

У мережі часто пишуть, що не можна заряджати пристрій до 100%. Первая Лента з посиланням на «Телеграф», розповість вам, чи правда це і як вберегти батарею від «деградації».

Чому не можна заряджати смартфон до 100%

Сучасні батареї здатні витримувати до 1000 циклів зарядки-розрядки, без значного впливу на якість роботи. Проте кожна «повна» зарядка до 100 відсотків тільки прискорює «смерть» акумулятора. Те ж саме стосується і повного розряду.

Варто зауважити, що це не просто примха, чи пересторога, адже телефони старшого покоління мали нікель-кадмієві акумулятори, які дійсно потребували 100% зарядки. Проте у сучасних літієвих батареях така практика, навпаки, шкодить.

Який «ідеальний» відсоток батареї

Фахівці телефонних технологій різняться у думках щодо «ідеального» діапазону заряду. Проте переважно експерти називають показник «20-80». Це означає, що розряджати смартфон рекомендується не нижче, ніж до 20%, а заряджати не більше, ніж до 80%.

Варто зазначити, що сучасні смартфони за замовчуванням мають дві надкорисні функції, які значно спростять вам процес зарядки: «Автоматичний перехід в економічний режим» при низькому рівні заряду батареї і «Припинення зарядки смартфона» при досягненні 80-90%.

Раніше ПЛ писала про те, у яких випадках заряджати телефон небезпечно.