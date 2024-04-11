Що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакувала Україну 11 квітня

Що відомо про ці ракети і скільки їх залишилось у РФ, розповідає Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Що відомо про ракети Х-101

Х-101 – це стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу «повітря – земля». Вона вважається новою російською розробкою: ракети були взяті на озброєння лише 2013 року та пройшли «обкатку» в Сирії, де росіяни в більшості використовували їх проти цивільних цілей.

З початку повномасштабного вторгнення ворог атакував ракетами Х-101 українські міста. Зокрема, Вінницю, Київ, Дніпро, Одесу та інші. Саме ракета Х-101 влітку 2022 влучила у цивільний будинок у центрі столиці України та вбила жінку.

Варто зазначити, що Х-101 – це ракети повітряного базування, їх запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 або Ту-95МС. Дальність польоту становить понад 5,5 тисячі кілометрів. Як правило, окупанти запускають їх з акваторії Каспійського моря або з міста Волгодонська Ростовської області, рідше – з Чорного моря.

Це одна з найдорожчих російських ракет – приблизна вартість Х-101 становить 13 мільйонів доларів.

Попри те, що Росія вихваляється, що ці ракети – «суперточні» і немає аналогів, все це є брехнею.

Аналіз російських крилатих ракет повітряного базування експертами ГУР МО показав, що «сучасні» апарати оснащені електронікою, розробленою в 1960-70-х роках.

Брехню про суто російські деталі спростували експерти Conflict Armament Research (CAR). У липні вони приїхали до України, щоб проаналізували вміст російської зброї, та знайшли у росіян Х-101 численні закордонні компоненти. За висновками експертів, виробництво новітньої російської високоточної зброї цілком залежить від поставок обмеженої кількості компонентів кількох європейських, американських та азійських компаній.

Скільки в Росії залишилось Х-101

Раніше колишній глави Міноборони Олексій Резніков повідомляв, що на час вторгнення в агресора було 444 ракети Х-101 та близьких до неї ракет повітряного базування Х-555.

Нині Х-101 у Росії в дефіциті. За даними розвідки, ворог атакує Україну ракетами, які щойно вийшли з конвеєра. При цьому нормальною практикою є відстріл не нових, а саме старих ракет (вони мають термін придатності й у такий спосіб здійснюється оновлення арсеналу). Втім, Росії оновлювати нема чого, тому стріляють щойно зібраними ракетами. Випуск ракет проходить в умовах санкцій і за допомогою паралельного імпорту, а тому все це перетворює Х-101 на штучний товар.

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