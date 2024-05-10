Що зараз відбувається у Харківській області та чому ЗСУ закликали мешканців Харківщини евакуюватись

За даними OSINT-аналітиків, спроби прориву кордону російськими військами провалилися.

Про те, що зараз відбувається у Харківській області та чому ЗСУ закликали евакуюватись мешканців Вовчанська, розповідає Первая Лента з посиланням на Фокус.

Окупанти опублікували відео реактивних залпів по Україні з території Бєлгородської області. Відповідне відео 10 травня розмістили у Telegram-каналі «Радар Белгород».

Водночас росіяни не уточнили ціль ударів. OSINT-аналітики уточнили, що Збройні сили Російської Федерації атакували Харківщину із реактивних систем залпового вогню «Град». Метою обстрілу було місто Вовчанськ, що в Чугуївському районі Харківської області, яке восени 2022 року звільнили Збройні сили України.

Аналітики також додали, що російські війська обстріляли північ Харківської області, після чого стало відомо, що ворог зробив спроб увійти у Вовчанськ. Однак, за повідомленгнями OSINT-аналітиків, під Вовчанськом було розбито піхоту ЗС РФ. Крім того, бої також відбувались в районі села Борисівка Харківського району, де Сили оборони змогли знищити техніку росіян.

ЗСУ закликали жителів півночі Харківщини евакуюватися

Доброволець 24-ї окремої штурмової бригади ЗСУ «Айдар» із позивним «Осман» Станіслав Бунятов, який раніше повідомляв про спроби ЗС РФ прорвати кордон у районі Вовчанська, закликав жителів прикордонних сіл півночі Харківщини та Сумщини до евакуації. За його словами, це необхідно для того, щоб СОУ могли працювати і знищувати ворога.

«Адекватне прохання до жителів прикордонних н.п. Сумщини та Харківщини, виїхати на безпечну відстань від кордону з п***ською країною, артилерійські обстріли ніхто не відміняв. Не заважайте СОУ працювати і не панікуйте, тільки разом ми здатні знищити ворога», — написав військовий у своєму Telegram-каналі.

Що зараз відбувається на Харківщині: дані від Генштабу ЗСУ

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу ЗС України від 10 травня, за останню добу російські війська завдали авіаційних ударів по таких населенним пунктам, як Білопілля, Костянтинівка, Садки в Сумській області, а також Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори в Харківській області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійні операції, щоб завадити пересуванню ЗСУ на небезпечні для нього напрямки, та збільшує кількість мінно-вибухових перешкод уздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове в Харківській області, а також Стельмахівка в Луганській області.

Окупанти намагалися прорвати кордон у районі Вовчанська

Уранці 10 травня стало відомо, що загарбницькі війська спробували прорвати український кордон у районі міста Вовчанськ Харківської області.

За словами бійця СОУ, вночі окупанти проводили потужну артилерійську підготовку, після чого диверсійно-розвідувальні групи росіян намагалися промацати прикордонну лінію, однак зустріли гідний опір українських сил.

«Найближчим часом очікується залучення основних резервів, маємо відбитися. Були безуспішні спроби прорвати кордон», — розповів Бунятов.

Раніше ПЛ писала про те, що українці зареєстрували петицію щодо введення іноземних військ в Україну.