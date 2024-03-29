Таким чином ви не тільки приховаєте свої контакти, але й зможете уникнути небажаних повідомлень від незнайомців.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на iTech.

Як підвищити рівень безпеки в Telegram

Приховайте номери телефонів

Коли ви реєструєтесь у Messenger, він використовує номер телефону, який за замовчуванням можуть бачити всі користувачі Telegram.

Ваш номер телефону – це одна з тих даних, які не рекомендується публікувати в Інтернеті. Будь-хто мати можливість зв’язатися з вами, використати його для шахрайства або передати третім особам. Найкраще зберігати свій контактний номер у таємниці.

Для цього перейдіть в «Налаштування» — «Конфіденційність» — «Номери телефонів» і виберіть «Мої контакти» або «Нікому». Ви також можете додати винятки для певних людей.

Не приєднуйтесь до випадкових груп

Публічні профілі Telegram дають користувачам доступ до людей і груп, які знаходяться поруч з ними. Адміністратор групи також може додати будь-яку людину через її ім’я користувача. Це небезпечно, так як мета групи невідома.

У розділі «Конфіденційність» перейдіть до «Групи та канали». У розділі «Хто може додавати мене до груп» натисніть «Мої контакти».

Увімкніть двоетапну перевірку

Коли ви входите в Telegram на новому пристрої, на ваш номер телефону надсилається код. Ця додаткова функція безпеки, як її ще називають двоетапна перевірка, захистить дані вашого додатку – вам знадобиться лише одноразовий пароль для входу в Telegram з нового пристрою.

Для активації двоетапної перевірки, перейдіть до «Налаштування» — «Конфіденційність» — «2-етапна перевірка». Виберіть «Встановити додатковий пароль» і введіть обраний вами код. Не забудьте створити надійний пароль, який буде важко зламати.

Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть підказку до пароля та адресу електронної пошти для відновлення (ці кроки можна пропустити).

Змініть налаштувань дзвінків і сповіщень

Будь-хто, кому відома назва вашого акаунта або номера телефону, може зв’язатися з вами в Telegram. Змінивши налаштування дзвінків і повідомлень, можна створити обмежене середовище, в якому тільки вибрані люди зможуть писати або дзвонити вам.

У розділі «Конфіденційність» натисніть «Дзвінки»; у розділі «Хто може мені дзвонити» змініть налаштування дзвінків з «Усі» на «Мої контакти» або «Ніхто». У розділі «Виключити» додайте до списку користувачів, від яких ви не хочете отримувати повідомлення.

Поради щодо користування Telegram

Не варто переходити за незнайомими або підозрілими посиланнями.

Якщо в повідомленні або групі є випадкове посилання, ви можете натиснути на нього з цікавості. Цього не варто робити.

Якщо ви випадково відкриєте посилання, ви можете зіткнутися з кількома загрозами. Наприклад, у вас можуть спробувати викрасти дані вашої банківської картки або хтось може спробувати отримати доступ до ваших особистих даних. Найкраще, що можна зробити в такій ситуації – не переходити за посиланнями, які ви отримуєте від випадкових Telegram-акаунтів. Також, якщо ви отримали посилання від користувача, якому довіряєте, але воно викликає сумніви, краще спочатку перевірити його на наявність вірусів.

Раніше ПЛ писала про те, чому смартфон не бачить навушники і як це виправити.