П’ять функцій смартфону, які рекомендується вимкнути

Ба більше, так ви зможете підвищити конфіденційність і допоможете вашому телефону працювати продуктивніше.

Які функції смартфону не рекомендується використовувати, розповідає Первая Лента з посиланням на «Апостроф».

Повідомлення про місцезнаходження

Багато програм та функцій на вашому гаджеті використовують дані про ваше місцезнаходження для роботи. Проте постійне надання цим програмам доступу до вашого розташування може призвести до вторгнення в приватне життя та швидкого розряджання акумулятора. Експерти рекомендують вимкнути сповіщення про місцезнаходження для некритичних програм.

Повідомлення push

Повідомлення push можуть бути корисними для отримання своєчасних оновлень. Втім, надто велика кількість повідомлень стати причиною безладу, відволікати увагу та зайвий раз турбувати вас. Вимкніть повідомлення push для програм, які не стосуються роботи.

Аналіз даних

Багато пристроїв збирають дані про використання телефону, такі як час, проведений у програмах або частота текстових повідомлень. Ці дані можуть використовуватися для покращення функцій та послуг, але вони також можуть становити загрозу вашій конфіденційності.

Режим «Завжди увімкнено»

Ця функція дозволяє вам бачити час, дату та інші основні відомості на екрані блокування, навіть коли ваш смартфон знаходиться в режимі очікування. Це, безперечно, зручна функція, але може значно скоротити термін служби акумулятора, особливо на смартфонах з OLED-дисплеями.

Зайві кошики додатків

Багато гаджетів поставляються з встановленими кошиками програм, які можуть містити як корисні програми, так і не дуже потрібні. Ці кошики можуть створювати хаос на вашому домашньому екрані, відволікати увагу і витрачати місце для зберігання. Видалення зайвих кошиків програм допоможе зменшити безлад на головному екрані та прискорити роботу вашого телефону.

Раніше ПЛ писала про те, чому не вмикається ноутбук і як виправити ситуацію.