Переговори можливі: Зеленський назвав умови

Переговори з росією можливі після визволення окупованих територій України. Однак вони мають бути на основі поваги. Про це повідомляється у інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для французького телеканалу LCI.

Він зазначив, що наразі немає предмета для розмови, попри заклики третіх сторін.

Все, що нас цікавить, — це звільнення наших власних земель, після чого нам доведеться говорити з росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Саме з такою росією я готовий вести переговори, але не з тією росією, яка у нас є на цей час з нацистською росією.

При цьому він переконаний, що президент рф володимир путін не хоче миру.

Я не впевнений, що він готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав Україні, світу, але насамперед своєму суспільству, своїй країні. Знаю, що деякі пропонують сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу, про що домовлятися.

По материалам: Подробности