Новий закон про мобілізацію: як зміняться терміни відпустки і розмір виплат для військових

Які нововведення очікують на військових у 2024 році, розповідає Первая Лента з посиланням на ТСН.

Які нововведення очікують військових

В рамках нового закону про мобілізацію, який набуде чинності вже 18 травня, уряд запланував багато нововведень, які мають заохотити громадян долучатися до ЗСУ.

Закон про мобілізацію передбачає:

збереження грошового забезпечення протягом усього строку безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування за військовослужбовцями, виведеними поза штат у зв’язку з потребою в тривалому лікуванні;

виплати документально підтверджених витрат на відрядження, на харчування та фінансування інших власних потреб, як-от добові витрати у зв’язку з відрядженням;

час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;

щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року і основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів;

додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;

за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану — врахування у вислугу років одного місяця служби за три місяці.

Однак це ще не всі заходи мотивації, які прописані в законі. Від кінця травня українські військові зможуть претендувати і на іншу відчутну допомогу від держави, зокрема:

допомогу з купівлею авто та навіть власного житла;

сертифікат на купівлю транспортного засобу розміром 150 000 грн, які можна буде отримати протягом трьох місяців з дати укладення контракту;

у разі укладення першого контракту військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним житловим кредитом, додатково 100 000 грн після першого року військової служби, та ще 100 000 грн — після другого;

військовослужбовцям та їхнім дружинам або чоловікам не будуть нараховувати проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеню за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями (виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість).

Збільшення виплат

З 18 травня одноразова грошова допомога при укладанні контракту 2024 року становитиме: рядовий склад — 24 224 грн, сержантський і старшинський склад — 27 252 грн, офіцерський склад — 30 280 грн.

Військовослужбовець, який знаходиться безпосередньо на першій лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення, а також 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Додаткові виплати передбачені також інструкторам в учбових центрах ЗСУ та курсантам.

Додаткова винагорода інструкторам учбових центрів — 15 000-30 000 гривень.

Винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) — 2 350 гривень.

Розмір виплати у разі полону чи зникненні безвісти — 100 000 гривень.

Таким чином, як зазначають в оборонному відомстві, звичайний піхотинець в ЗСУ тепер зможе отримати до 190 тисяч зарплати, а офіцери ще більше.

Нагорода за знищену ворожду техніку

Тепер, за знищений танк військовий зможе отримати більше 48 тисяч гривень, за РСЗВ — трохи більше 60 тисяч, а за бойовий літак — 121 тисячу.

Втім, є один важливий нюанс. У Міноборони зауважили, що знищення техніки бійцем ЗСУ треба обов’язково підтвердити: як мінімум це має зробити командир у журналі, а найкраще – фото- та відеодокази.

Раніше ПЛ писала про те, що потрібно знати військовозобов’язаним перед оновленням даних в ТЦК.