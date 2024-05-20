Загибель Раїсі: як загинув президент Ірану та хто очолить країну

Після довготривалої пошукової операції, в Тегерані заявили, що в авіакатастрофі загинули всі, хто знаходився на борту.

Що відомо про загибель президента Ірану та хто стане його наступником, розповідає Первая Лента з посиланням на Reuters, Anadolu Agency та Інституту вивчення війни (ISW).

Що відомо про авіакатастрофу

Вчора іранські ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про «жорстку посадку» гелікоптеру, на борту якого перебував Раїсі, втім офіційне підтвердження з’явилось дещо пізніше. Також згодом стало відомо, що разом з президентом також летів й голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Хоссейн Амір-Абдуллахіан.

Загалом історія з авіакатастрофою супроводжувалась великою кількістю фейків. В мережі ширились повідомлення про те, що один із пасажирів президентського борту нібито вийшов на зв’язок. Ба більше, місцеве видання Mehr писало, що Раїсі їде в Тебріз автомобілем у складі кортежу.

Іранський чиновник на умовах анонімності розповів Reuters, що авіатроща трапилась під час повернення із візиту президента до Азербайджану. Гелікоптер перетинав гірську місцевість у сильному тумані. Після повідомлення про трагедію в Ірані припинило регулярні програми державне телебачення, щоб закликати до молитви за президента.

Як відбувалась пошуково-рятувальна операція

В Ірані одразу організували пошуково-рятувальну операцію, яка ускладнювалась суворими погодними умовами. Загалом в ній взяли участь 65 рятувальних загонів.

Місцеві ЗМІ з посиланням на слова командувача Корпусу вартових Ісламської революції писали, що в провінції Східний Азербайджан нібито зловили сигнал вертольота та мобільного телефону одного з членів екіпажу.

Тегеран звернувся до Анкари з проханням надати пошуково-рятувальний гелікоптер нічного бачення. Туреччина, зі свого боку, додатково направила 32 альпіністів-рятувальників, 6 транспортних засобів, БпЛА Akıncı.

Також про готовність допомогти Ірану заявив і російський диктатор Володимир Путін.

Хто ще знаходився на борту гелікоптера

Як відомо, внаслідок авіакатастрофи загинули:

президент Ірану Ібрагім Раїсі;

міністер закордонних справ (МЗС) Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан;

губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі;

представник лідера Ісламської революції в провінції Східний Азарбайджан Мохаммад Алі Але-Хашем;

декілька інших не названих осіб.

Смерть президента підтвердив віцепрезидент Ірану. Він також заявив, що місцевий уряд готується до екстреного засідання.

Чи буде в країні боротьба за владу

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що загибель Раїсі матиме важкі наслідки під час передачі влади верховного лідера. Він був головним претендентом на заміну Алі Хаменеї.

«Наступні кілька днів можуть змінити найближчу і довгострокову динаміку режиму, включно з наступністю верховного лідера», — зазначають у ISW.

Водночас загибель президента ніяк не вплине на нинішню траєкторію режиму, яка заснована на жорсткій внутрішній й регіональній політиці.

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