Переговори з РФ: в РНБО розповіли, коли це станеться і що повинна отримати Україна

Саме для цього й була розроблена та просувається формула миру президента Володимира Зеленського.

Литвиненко сподівається, що учасники саміту миру, який відбудеться у Швейцарії у червні, підтримають її. Про це пише Первая Лента з посиланням на його відеозвернення до учасників Форуму регіону Балтійського моря: «НАТО 2024 і Арктична Європа».

«Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру», – вважає секретар РНБО.

Водночас, Литвиненко наголосив, що Україні потрібно не перемир’я, а стійкий мир на десятиліття, який сприяв би розвитку країни. Тому важливими у цьому питанні стають гарантії безпеки, а справжні гарантії – це членство в НАТО.

Тому Україна, за словами секретаря НАТО, сподівається на отримання запрошення до НАТО вже на липневому саміті НАТО, який пройде у Вашингтоні. Втім, він розуміє, що вступ не зможе відбутися «вже завтра», але лише запрошення вже здатне «охолодити багато гарячих голів у РФ».

Литвиненко вважає, що запрошення України до Альянсу сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком.

«Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах з російським диктатором Володимиром Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність – провокує Росію на агресивні кроки», – підсумував секретар РНБО.

Раніше ПЛ писала про те, що у Байдена розглядають корейський сценарій завершення війни в України.