Hamster Kombat: що відомо про новий вид заробітку і в чому його перевага над Notcoin

Перед гравцем стоїть просте завдання — клікати на зображення хом’яка. Кожне з таких натискань буде приносити цифрову валюту.

Що відомо про новий вид заробітку Hamster Kombat і в чому його перевага над Notcoin, розповідає Первая Лента з посиланням на офіційний сайт платформи.

Що відомо про Hamster Kombat

Механізм Hamster Kombat дуже простий – це знайома багатьом гра-клікер. Щоб почати отримувати цифрову валюту гравцям просто потрібно тапати на зображення хом’яка. Більше натискань – більше монет. Все це створює динамічний ігровий процес, який додатково мотивує учасників. Проте функціонал бота не обмежений тільки клікером.

Hamster дає можливість користувачам інвестувати зароблені монети. У гравців є шанс стати CEO і почати розвивати свою біржу, яка приноситиме дохід. Також існує можливість вкладення валюти у різні активи, такі як акції та бонуси, які спрямовані на покращення біржі. Це допомагає розробникам залучити користувачів, які знаходяться в пошуку сфер для інвестицій.

У грі також присутня освітня складова, яка є важливою частиною проекту. Крім заробітку монет гравці навчаються основам інвестування та фінансів. Тому можна сказати, що Hamster є чудовою навчальною платформою для тих, хто лише почав свій шлях в інвестуванні. Цей проект допоможе їм вивчити фінансовий світ у ігровій формі.

Як отримувати прибуток в Hamster Kombat

При першому запуску програми гравці отримують необхідну інформацію про те, як функціонує бот. Давайте ближче познайомимось з кожною вкладкою програми:

Головною сторінкою є «Біржа» (Exchange). Тут ви можете тапати по хом’яку, а також отримувати бонуси та підсилювачі.

У розділі «Бусти» (Boost) гравці зможуть отримувати щоденні бонуси у вигляді безкоштовної енергії та ракети для збільшення доходу від кліків.

Сторінку «Шахта» (Mine) створили як можливість покращувати свою біржу. Тут можна придбати різноманітні посилення для щогодинного доходу. Внутрішньоігрову валюту можна обміняти на доповнення до біржі, щоб підвищити її рівень. Кожне посилення дає певну кількість монет на годину. Що більше посилень, то більше пасивного доходу.

У розділі «Друзі» (Friends) у гравців є можливість запрошувати друзів у бот. За кожного друга ви отримаєте 5000 монет, а за кожного друга з Telegram Premium – 25000 монет. Якщо ви хочете збільшити кількість запрошених користувачів, то є можливість скористатися опцією купівлі передплатників Telegram. Це не тільки дасть вам 5000 монет за кожного користувача, але також ви зможете отримувати бонуси за досягнення ваших рефералів у грі.

На вкладці «Заробіток» (Earn) передбачено отримання нагород. За виконання завдань зі списку, наприклад підписки на канал, ви отримуєте додаткові монети. Також тут ви зможете побачити щоденні завдання. За щоденне відвідування додатку на вас чекає нагорода. Першого дня – 500 монет, а на десятий день – вже 5 мільйонів монет.

«Airdrop». Ця сторінка стане активною пізніше. Тут ви зможете вивести свої токени та обміняти їх на реальні кошти, коли розпочнеться Airdrop. Як запевняють розробники проекту, це станеться дуже скоро.

Загалом, бот Hamster пропонує різноманітні способи заробітку внутрішньоігрової валюти – від кліків по хом’яку до виконання завдань та запрошення друзів. Такий підхід дозволяє грі відійти від репутації звичайного тап-бота та показує прогрес у його розвитку, демонструючи його перевагу над подібними проектами.

Завдяки функціоналу кожного розділу користувачі можуть активно розвивати і покращувати свою біржу та збільшувати свій дохід. Майбутній випуск Аірдропа відкриває перспективи для обміну токенів на реальні гроші, що приваблює багатьох користувачів.

У чому перевага Hamster над Notcoin

У грі Hamster Kombat є ряд переваг перед додатком Notcoin, які змушу.ть користувачів робити вибір на його користь.

По-перше, управління хом’яком у Hamster набагато зручніше завдяки геймпаду. Користувачі можуть тапати по екрану відразу кількома пальцями тапати і не перейматись тим, що в програмі може заглючити. Це робить ігровий процес більш комфортним, ніж у Notcoin.

По-друге, Hamster володіє освітнім компонентом. Користувачі не тільки можуть занурюватися у світ криптовалютної біржі, а й одночасно отримувати пасивний дохід. Це виділяє Hamster серед інших ботів, включно з Notcoin.

Третьою перевагою Hamster є щоденний дохід, який суттєво перевищує прибутковість Notcoin. Завдяки тому, що користувачі отримують можливість пасивного заробітку від розвитку біржі, швидкість накопичення у Hamster в рази вища. Це є додатковою мотивацією для користувачів у грі.

Ба більше, пасивний прибуток від біржі в Hamster працює безперервно, без простоїв, тому користувачі не змушені чекати, щоб його активувати. Після того, як гравець купує нове посилення, воно моментально починає давати дохід, без будь-яких затримок чи перерв. Це одна з головних відмінностей від Notcoin, де користувачі можуть отримати дохід тільки протягом 12 годин і потрібен додатковий час на активацію.

Очевидно, що у Hamster є суттєві переваги перед своїми конкурентами, включаючи зручне управління, освітній аспект і вищий щоденний дохід. Ці фактори спонукають користувачів зробити свій вибір на користь Hamster, адже він дозволяє не лише заробляти, але вивчати світ криптовалют.

Які є альтернативи для заробітку в інтернеті

Тим, хто полюбив Notcoin, варто познайомитися з аналогічними проектами, які пропонують різні способи заробітку на криптовалюті. Серед таких платформ – Whitebit, Binance, OKX, Gate io, BingX, які пропонують широкий спектр інструментів для торгівлі криптовалютою, включаючи стейкінг та використання децентралізованих фінансових протоколів.

Як відомо, останнім часом ігри-клікери стрімко набирають популярність серед учасників криптовалютних ринків, надаючи можливість заробітку не лише торгівлі. Платформи, такі як NEAR Wallet, Avacoin, TapSwap, WormFare, Harvest MOON, TOM Clicker, Click Arbuz та багато інших пропонують різні ігрові механіки, включаючи кліки, фермерство, торгівлю та багато іншого, що дозволяє користувачам заробляти крипто валюту під час простої гри.

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