Які овочі не можна давати собакам, щоб не нашкодити їх здоров’ю

Власники приватних будинків, зазвичай, обирають великих псів, які охороняють будинок від непроханих гостей.

У квартирах же тримають тварин розміром поменше — від зовсім крихітних чихуахуа до сибірських хаскі.

Своїх улюбленців господарі переважно годують спеціальним кормом, в якому містяться всі необхідні вітаміни і поживні речовини. Однак не у всіх є можливість купувати такий корм, тому вони годують їх залишками зі свого столу. Втім, варто звернути увагу на деякі овочі, які не можна давати собакам у жодному разі. До числа таких продуктів відноситься і картопля.

Чим же вона шкодить собачому організму, пише Первая Лента з посиланням на Useti.

Якщо м’ясо обов’язково повинно бути в раціоні собак продукт, то картопля для тварин дуже шкідлива.

Відповідно до результатів дослідження, картоплю собакам не можна давати ні в якому вигляді. Сира картопля вельми токсична для організму тварини, оскільки в ній міститься соланін — фактично отрута, яка у великих дозах призводить до смерті. Варений овоч містить багато вуглеводів, і абсолютно не засвоюється в організмі вашого домашнього улюбленця. Більш того, така їжа утворює сприятливе середовище для розвитку гельмінтів (черв’яків-паразитів).

Які ще овочі під забороною для собак

Собаки не люблять помідори і буряк, але якщо їм більше нічого не пропонують — то з’їдять і те, що буде в їх собачій мисці.

Але якщо ви піклуєтесь про свою тварину — не пропонуйте її червоні овочі, оскільки помідори і буряк можуть викликати у вашого вихованця алергію. Капусту теж давати не варто, оскільки від неї у тварини відбувається здуття живота і метеоризм. Цибуля і часник, навіть якщо вони у вареному вигляді, дуже токсичні, і можуть викликати анемію, проблеми з диханням, слабкість.

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