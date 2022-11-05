Окупанти розграбували Херсонський художній музей

Російські війська розграбували Херсонський художній музей. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Музею.

Херсонський художній музей розграбований російськими окупантами. Це по-їхньому називається "евакуація", по-нашому — мародерство під гаслами "збереження культурних цінностей".

З 31 жовтня по 3 листопада окупаційна влада завезла в музей три-чотири десятки людей, які виносили твори мистецтва й оргтехніку.

1 листопада загарбники вивезли у супроводі озброєних автоматами людей у цивільному три фури та шкільний автобус, 2 листопада — ще дві фури, 3 листопада забирали залишки автобусом вже без збройної охорони.

При викраденні однієї з кращих колекцій України навколо музею стояли блокпости. Сподіваємось у найближчий час дізнатися, що саме було незаконно вивезено за чотири дні, але в тому, що найцінніше (XVII-XIX ст.) забрали у першу чергу, сумнівів немає.

За інформацією музейників, вантаж був спрямований до окупованого Криму, але не факт, що це останній пункт призначення.

Керувала пограбуванням музею псевдо-директорка Наталя Десятова, яку херсонці можуть знати як співачку з кафе "Театральне". Допомагали їй і деякі співробітники музею, які погодились працювати на росіян.

На думку чинної директорки музею Аліни Доценко, в Криму "приймають" колекцію Херсонського художнього музею теж колишні її підлеглі — Наталя Кольцова та Інна Буренко, які завчасно "евакуювались".

За фактом пограбування Херсонського художнього музею російськими загарбниками поліція Херсонщини відкрила кримінальне провадження.

Колекція Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка налічує понад 10 тис. творів мистецтва українських та закордонних авторів: живопис, графіка, ікони, гобелени, предмети побуту та витвори народного мистецтва.

Зокрема, серед експонатів Музею Шовкуненка були роботи Івана Айвазовського, Олексія Шовкуненка, Миколи Пимоненка.

Херсонський художній музей розташовується в приміщенні колишньої ратуші та Міської Думи.

Нагадаємо, раніше окупанти вивезли з музеїв Маріуполя усі цінні експонати, а також вкрали з музею Мелітополя колекцію скіфського золота.

По материалам: Подробности