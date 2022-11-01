У Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт

У Харкові ракетним ударом пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, через це у місті почалися серйозні проблеми з електропостачанням. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. На данный момент нам удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию, а троллейбусы и трамваи мы заменили автобусами. Также есть проблемы с водоснабжением.

Нагадаємо, сили ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією.

По материалам: Подробности