Общество

У Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 1 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт

У Харкові ракетним ударом пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, через це у місті почалися серйозні проблеми з електропостачанням. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. На данный момент нам удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию, а троллейбусы и трамваи мы заменили автобусами. Также есть проблемы с водоснабжением.

Нагадаємо, сили ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 1 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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