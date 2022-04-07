Общество

Графік евакуаційних поїздів на 7 квітня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 7 апреля, 2022
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Графік евакуаційних поїздів на 7 квітня

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 7 квітня в межах України та за кордон.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці". Зокрема, додаткові евакуаційні поїзди курсуватимуть з кількох українських міст.

Рейси призначені з таких міст:
Краматорськ

  • 10:00 — 274/273 Краматорськ – Львів
  • 16:00 — 276/275 Краматорськ – Львів
  • 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів

Покровськ

  • 12:00 — 7933 Покровськ — П'ятихатки
  • 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
  • 14:00 — 7935 Покровськ — П'ятихатки
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Також курсуватимуть наступні поїзди:

  • 14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозова
  • 17:00 — 7731 П'ятихатки — Львів
  • 19:00 — 7733 П'ятихатки — Львів
  • 20:00 — 236/235 Чернівці — Кривий Ріг
  • 23:30 – 234/233 Чоп — Дніпро.

Також на 7 квітня призначені міжнародні евакуаційні рейси.
Польща

  • 07:10 — 35/36 Львів — Пшемисль*
  • 08:30 — 715/716 Київ-Пас — Вінниця* (11:25) — Пшемисль*
  • 10:30 – 901/902 Дніпро — Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львів — Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 18:22 — 35/36 Одеса — Пшемисль*
  • 19:13 – 67/68-910/909 Київ — Варшава / Київ — Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина

  • 11:35 № 8661 Чоп — Чієрна над Тіссоу — Кошице (прибуття 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп — Чієрна над Тісоу — Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь*

  • 12:30 №33 Мукачево — Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево — Будапешт

* квитки у продажу

Чехія

  • Квитки відсутні

Румунія

  • 23:23 Одеса — Ізмаїл — Ісакча (Румунія)

Австрія

  • 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) — Відень*

* квитки у продажу

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 7 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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