Общество
Графік евакуаційних поїздів на 7 квітня
"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 7 квітня в межах України та за кордон.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці". Зокрема, додаткові евакуаційні поїзди курсуватимуть з кількох українських міст.
Рейси призначені з таких міст:
Краматорськ
- 10:00 — 274/273 Краматорськ – Львів
- 16:00 — 276/275 Краматорськ – Львів
- 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів
Покровськ
- 12:00 — 7933 Покровськ — П'ятихатки
- 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
- 14:00 — 7935 Покровськ — П'ятихатки
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Також курсуватимуть наступні поїзди:
- 14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозова
- 17:00 — 7731 П'ятихатки — Львів
- 19:00 — 7733 П'ятихатки — Львів
- 20:00 — 236/235 Чернівці — Кривий Ріг
- 23:30 – 234/233 Чоп — Дніпро.
Також на 7 квітня призначені міжнародні евакуаційні рейси.
Польща
- 07:10 — 35/36 Львів — Пшемисль*
- 08:30 — 715/716 Київ-Пас — Вінниця* (11:25) — Пшемисль*
- 10:30 – 901/902 Дніпро — Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львів — Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 18:22 — 35/36 Одеса — Пшемисль*
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ — Варшава / Київ — Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина
- 11:35 № 8661 Чоп — Чієрна над Тіссоу — Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп — Чієрна над Тісоу — Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево — Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево — Будапешт
* квитки у продажу
Чехія
- Квитки відсутні
Румунія
- 23:23 Одеса — Ізмаїл — Ісакча (Румунія)
Австрія
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) — Відень*
* квитки у продажу
По материалам: Подробности