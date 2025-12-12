В Україні нововведення щодо відстрочки від мобілізації: Кабмін прийняв відповідне рішення

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке суттєво змінює систему бронювання для військовозобов’язаних і фактично посилює контроль над тим, хто має право на відстрочку.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Телеграф».

Відтепер бронювання може бути анульоване миттєво, якщо підприємство втрачає статус критично важливого для держави — навіть у тому разі, якщо працівники до цього мали чинну відстрочку.

Це означає, що роботодавці зобов’язані оперативно відслідковувати власний статус, адже будь-яка зміна миттєво вплине на їхній кадровий склад і може створити непередбачувані ризики.

Окремим напрямом стало розширення категорій, які тепер можуть отримувати бронювання. Держава офіційно визнала важливість діяльності Українського Червоного Хреста та гуманітарних неурядових організацій, надавши їм право на відстрочку для своїх працівників.

Механізм для цих структур має особливий характер: бронювання втрачає чинність автоматично, коли завершується проєкт, розривається договір або організацію виключають із відповідного переліку. Раніше таких можливостей гуманітарний сектор не мав, тож це рішення змінює підхід до забезпечення безперервності критично важливих соціальних програм.

Контроль над усією системою бронювання переходить до Міжвідомчої робочої групи з питань призову, яка тепер має ключовий вплив на формування лімітів і на розгляд рішень щодо конкретних підприємств.

Міноборони вже не може самостійно збільшувати ліміти понад 50% — лише за рекомендацією групи. Усі рішення фіксуються в Єдиному переліку через сервіс “Дія”, де вказуються код ЄДРПОУ, назва організації, кількість військовозобов’язаних і термін дії, який переважно не перевищує одного року.

Нововведення мають на меті зробити бронювання прозорішим і більш керованим, але також створюють додатковий рівень відповідальності для підприємств.

Порушення вимог — наприклад, несвоєчасне анулювання відстрочки — може мати юридичні наслідки. Для працівників нова система означає, що їхня відстрочка тепер напряму залежить від формального статусу роботодавця та його операційної дисципліни.

