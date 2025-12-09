Коли припиняться відключення світла: Ігнатьєв дав приблизні сроки

Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, під час ефіру телеканалу «Еспресо» висловив прогноз щодо можливих строків стабілізації електропостачання у країні.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Еспресо»

За його словами, графіки відключень, які сьогодні діють у багатьох регіонах, з високою ймовірністю триватимуть упродовж усієї зими.

Оптимістичний прогноз передбачає, що ситуація може покращитися на початку квітня, коли зменшиться навантаження на енергосистему та стане можливим відновлення окремих об’єктів інфраструктури.

Експерт пояснює, що поточний стан енергетичного сектору формує одразу кілька можливих сценаріїв.

Без крайнього песимізму і без надмірного оптимізму — середній сценарій передбачає повернення до режиму нерегулярного постачання, за якого періоди з електроенергією та без неї чергуються у проміжку близько чотирьох годин. Негативний сценарій можливий у разі нових ударів по критичних об’єктах, що може призвести до значно триваліших відключень.

Ігнатьєв наголошує, що громадянам варто розглядати автономні засоби зберігання енергії не як тимчасове явище, а як елемент адаптації до ситуації, яка залишатиметься нестабільною щонайменше кілька місяців. Саме тому оцінки мають орієнтовний характер, але дають уявлення про часові рамки, в яких країна проходитиме зимовий період.

Раніше ж був опублікований графік відключення світла на Харківщині на 3 грудня.