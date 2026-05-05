Від чого сон стає стратегічним ресурсом: чому недосип стає економічною проблемою

Сон дедалі частіше розглядається не лише як біологічна потреба, а як стратегічний ресурс, що впливає на економіку та продуктивність.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дослідження у сфері медицини та економіки демонструють, що хронічний недосип призводить до зниження ефективності праці, збільшення кількості помилок і навіть фінансових втрат на рівні компаній.

Фахівці підкреслюють, що якість сну безпосередньо пов’язана з когнітивними функціями, включаючи пам’ять, увагу та здатність до аналізу. У сучасному світі, де цінується швидкість і багатозадачність, ці фактори стають критично важливими.

Проблема ускладнюється тим, що цифрові технології впливають на режим сну, змінюючи біологічні ритми. Використання гаджетів у вечірній час порушує вироблення мелатоніну, що ускладнює засинання та знижує якість відпочинку.

Аналітики зазначають, що компанії починають враховувати цей фактор, впроваджуючи політики, спрямовані на збереження балансу між роботою та відпочинком. У довгостроковій перспективі це може стати конкурентною перевагою.

До того ж є й винаходи, які зникли з історії.