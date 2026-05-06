Від чого виникає самотність у натовпі: чому соціальні мережі не замінюють реальні зв’язки

Карина Шевченко Send an email 5 години ago
Попри зростання кількості онлайн-комунікацій, рівень відчуття самотності у світі продовжує зростати.

Парадокс полягає в тому, що люди мають більше можливостей для спілкування, ніж будь-коли раніше, але водночас дедалі частіше відчувають ізоляцію.

Психологи пояснюють це різницею між кількістю контактів і їхньою якістю. Соціальні мережі забезпечують швидкий обмін інформацією, але не завжди створюють глибокі емоційні зв’язки. У результаті формується ілюзія спілкування без реального відчуття близькості.

Дослідження показують, що надмірне використання цифрових платформ може навіть посилювати відчуття самотності, особливо якщо людина порівнює себе з іншими або споживає ідеалізований контент.

Фахівці наголошують, що ключем до вирішення цієї проблеми є баланс між онлайн- та офлайн-комунікацією. Реальні взаємодії залишаються важливим фактором психологічного благополуччя.

У перспективі питання якості соціальних зв’язків може стати одним із головних викликів цифрової епохи.

На цьому фоні є інформація про те, для кого тиша як інструмент.

