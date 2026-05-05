Як працюють «невидимі гроші»: яким чином безготівкові платежі змінюють фінансову поведінку

Поширення безготівкових платежів формує нову модель фінансової поведінки, яку вже активно досліджують економісти та поведінкові аналітики.

Про це повідомляє «ПЛ».

Перехід від фізичних грошей до цифрових транзакцій змінює сприйняття витрат, роблячи їх менш відчутними для користувача.

Дослідження показують, що люди схильні витрачати більше, коли не бачать фізичного процесу передачі грошей. Це пов’язано з тим, що цифрові платежі знижують психологічний бар’єр витрат. Водночас зростає швидкість прийняття фінансових рішень, що не завжди є позитивним фактором.

Фінансові експерти наголошують, що така трансформація має як переваги, так і ризики. З одного боку, безготівкові розрахунки підвищують зручність і прозорість операцій. З іншого — створюють умови для імпульсивних витрат та зниження контролю над бюджетом.

У відповідь на ці зміни формується попит на інструменти фінансового самоконтролю, включаючи автоматичні обмеження витрат та аналітику транзакцій. Це дозволяє компенсувати ефект “невидимих грошей” і зберігати фінансову дисципліну.

У перспективі цифровізація фінансів продовжить впливати на поведінку споживачів, змінюючи саму природу взаємодії людини з грошима.

В той же час спеціалісти пояснили, що сучасна наука досі не може пояснити.