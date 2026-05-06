Як працює ефект «тихого звільнення»: чому люди залишаються на роботі, але вже не працюють

Карина Шевченко Send an email 1 годину ago
На ринку праці набирає обертів явище, яке аналітики називають “тихим звільненням”.

Йдеться про ситуацію, коли працівник формально залишається на посаді, але мінімізує свою залученість, виконуючи лише базові обов’язки без ініціативи чи додаткових зусиль.

Експерти з управління персоналом зазначають, що це не нове явище, однак у сучасних умовах воно стало масовим. Причиною називають емоційне виснаження, відсутність мотивації та розрив між очікуваннями працівників і роботодавців. Особливо це проявляється у середовищі віддаленої роботи, де контроль і взаємодія суттєво змінюються.

Дослідження показують, що “тихе звільнення” може бути реакцією на перевантаження або незадоволення умовами праці. Водночас воно створює ризики для бізнесу, оскільки знижує ефективність без явних ознак проблеми.

Компанії дедалі частіше змушені шукати нові підходи до мотивації, зокрема через гнучкі умови роботи та переоцінку корпоративної культури. У протилежному випадку прихована втрата продуктивності може стати системною проблемою.

