Чому мозок «вигадує» спогади: небезпечна ілюзія пам’яті, якій довіряють усі

Сучасні нейронаукові дослідження доводять, що пам’ять людини не є точною копією подій.

Навпаки, мозок здатен змінювати, доповнювати або навіть створювати спогади, які здаються абсолютно реальними.

Це явище пояснюється тим, що пам’ять працює не як архів, а як процес реконструкції. Кожного разу, коли людина згадує подію, мозок фактично “перезаписує” її, додаючи нові деталі або змінюючи старі.

Експерти підкреслюють, що це може мати серйозні наслідки, особливо у ситуаціях, де важлива точність спогадів, наприклад у свідченнях або прийнятті рішень. Люди часто впевнені у правильності своїх спогадів, навіть якщо вони не відповідають реальності.

Водночас ця особливість пам’яті має і позитивну сторону. Вона дозволяє адаптувати досвід, зменшувати негативні емоції та формувати більш гнучке сприйняття минулого.

У сучасному інформаційному середовищі, де люди постійно стикаються з новими даними, розуміння природи пам’яті стає критично важливим для збереження об’єктивності.

