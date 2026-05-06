Коли виникає феномен «втоми від вибору»: чому до вечора мозок перестає думати

Психологи та нейробіологи дедалі частіше звертають увагу на явище, відоме як “втома від вибору”.

Йдеться про стан, коли після великої кількості прийнятих рішень людина втрачає здатність до ефективного аналізу та контролю.

Дослідження показують, що кожне рішення, навіть незначне, витрачає когнітивні ресурси. У результаті до кінця дня люди стають більш схильними до імпульсивних дій, помилок або відкладання важливих завдань.

Цей ефект активно враховується у бізнесі. Наприклад, складні рішення часто приймаються у першій половині дня, коли рівень концентрації є максимальним. Водночас маркетингові стратегії можуть використовувати втому від вибору для стимулювання покупок.

Експерти рекомендують мінімізувати кількість неважливих рішень та автоматизувати рутинні процеси. Це дозволяє зберігати ресурси для більш значущих задач.

У сучасному світі, де людина постійно стикається з необхідністю вибору, управління власною увагою стає ключовим фактором ефективності.

