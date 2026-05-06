Як приймається рішення за 5 секунд: чому інтуїція керує вибором швидше за логіку

Сучасні дослідження у сфері когнітивної науки свідчать, що значна частина рішень приймається людиною на інтуїтивному рівні ще до того, як підключається логічне мислення.

Вищезазначене означає, що перша реакція часто має більший вплив, ніж подальший аналіз. Експерти пояснюють це особливостями роботи мозку, де швидкі автоматичні процеси дозволяють оперативно реагувати на ситуації. Такий механізм був сформований еволюційно і залишається актуальним навіть у сучасному середовищі.

Водночас інтуїція не завжди є надійним інструментом. Вона базується на попередньому досвіді, який може бути обмеженим або викривленим. Це створює ризик помилок, особливо у складних або нових ситуаціях.

Аналітики зазначають, що оптимальним підходом є поєднання інтуїції та раціонального аналізу. Швидке рішення може бути ефективним у простих умовах, але потребує перевірки у випадках високої відповідальності.

У сучасному світі, де швидкість прийняття рішень часто є критичною, розуміння ролі інтуїції стає важливою навичкою.

