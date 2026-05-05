Чому цифрова втома стала новою епідемією і як мозок більше не витримує інформаційного потоку

Зростання обсягів інформації, з якою щодня стикається людина, формує новий феномен — цифрову втому, яку вже відкрито обговорюють у наукових та медичних колах.

Дослідження показують, що постійне перемикання між новинами, соціальними мережами та робочими задачами створює перевантаження когнітивної системи, знижуючи здатність до концентрації та прийняття рішень.

Експерти звертають увагу на те, що мозок не еволюціонував для обробки такого обсягу даних у режимі реального часу.

Внаслідок цього виникає ефект “розсіяної уваги”, коли людина споживає більше інформації, але запам’ятовує менше. Це напряму впливає на продуктивність і навіть на якість соціальних взаємодій.

Особливу роль у цьому процесі відіграють алгоритми платформ, які стимулюють постійне повернення користувача до контенту. Це створює замкнене коло, де людина одночасно шукає інформацію і втомлюється від неї. Вчені зазначають, що подібні механізми можуть впливати на рівень тривожності та емоційний стан.

У відповідь на ці виклики формується новий підхід до споживання інформації, який передбачає обмеження цифрового навантаження та відновлення здатності до глибокого мислення. У перспективі цифрова гігієна може стати таким же базовим елементом здоров’я, як фізична активність чи збалансоване харчування.

