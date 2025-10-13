Мера Одеси Геннадія Труханова позбавлено українського громадянства. Про це повідомляє видання «Думська» з посиланням на власні джерела.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на джерела «Думської».

За інформацією журналістів, процедура позбавлення громадянства вже відбулася, однак остаточне рішення має бути закріплене указом Президента України. Саме після цього повноваження Труханова як міського голови буде офіційно припинено.

«Його повноваження мають автоматично припинитися, але остаточне слово — за Володимиром Зеленським, який має підписати відповідний указ», — цитує джерело «Думська».

Ще 12 жовтня мер Одеси сам прокоментував ситуацію, заявивши, що 13 жовтня 2025 року мала зібратися комісія при Президентові України, яка розгляне питання про можливе позбавлення його громадянства. Таким чином, інформація про засідання комісії підтвердилася — і, за даними видання, рішення вже ухвалене.

Передумовою цього кроку, за повідомленнями низки ЗМІ, стали оприлюднені раніше фотокопії документа, який, імовірно, є російським паспортом Геннадія Труханова. Саме на підставі цієї інформації було ініційовано перевірку та створено спеціальну комісію.

Відомо, що Труханов очолює Одесу з 2014 року, переживши кілька політичних скандалів, кримінальних проваджень та звинувачень у корупційних діях. Протягом останніх років він неодноразово заперечував наявність у себе російського громадянства, називаючи відповідні матеріали «провокацією».

Експерти зазначають, що у разі підписання указу Президентом Зеленським, Одеса може опинитися перед необхідністю термінових дострокових виборів міського голови, або ж виконання обов’язків мера тимчасово перейде до секретаря міськради.

Тим часом у РФ прокоментував емоційні заяви Трампа та готовність Кремля до переговорів.