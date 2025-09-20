У РФ прокоментував емоційні заяви Трампа та готовність Кремля до переговорів

У Кремлі знають, що президент США Дональд Трамп схильний до емоційних проявів, тому такі заяви не викликають у Москві великої реакції.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на росЗМІ.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що незважаючи на це, Росія нібито продовжує прагнути покращення відносин з Вашингтоном.

Зокрема, під час запитання журналістів, як президент Володимир Путін реагує на останні звинувачення Трампа, Пєсков відповів, що США та сам Трамп “зберігають політичну волю та наміри продовжувати докладати зусиль, щоб сприяти врегулюванню війни Росії проти України”.

“Трамп, звичайно, емоційно ставиться до цієї теми. Це абсолютно зрозуміло”, — зазначив Пєсков.

Також він додав, що Путін, незважаючи на складність ситуації, “зберігає готовність вирішити проблему через політико-дипломатичний шлях” і продовжить слідувати такій політиці.

Водночас прес-секретар Кремля звинуватив Україну та європейські країни в тому, що вони “вживають усіх можливих заходів, щоб загострити конфлікт”.

“ЄС продовжує діяти на користь подальшого загострення ситуації, що ускладнює мирне врегулювання в Україні”, — заявив він.

Зазначимо, що раніше під час візиту до Лондона Трамп визнав, що Володимир Путін його підвів. Американський президент висловив думку, що війну Росії проти України він сподівався завершити “найпростіше”, однак це так і не сталося.

До цього Трамп неодноразово заявляв, що Путін його розчарував і навіть назвав Росію агресором, що стало значним кроком у змінах його ставлення до Росії.

Також Росія прокоментувала ситуацію з переговорами з Україною, читайте нові заяви.