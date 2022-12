Бринк – о визите Зеленского в США: Это была отличная командная работа

23.12.2022 02:12

Укринформ

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отметила роль своей коллеги Оксаны Маркаровой в организации визита Владимира Зеленского в США.

Соответствующее сообщение Бринк разместила в Твиттере, передает Укринформ.

«Мне удалось тесно сотрудничать с моим коллегой-послом, близким и ценным партнером, Оксаной Маркаровой, послом Украины в США», – написала она.

Lucky to work so closely with my sister ambassador — and close and valued partner — @OMarkarova, Ukraine’s Ambassador to the U.S. Supporting @ZelenskyyUa ’s visit to Washington, including the White House meeting between our two Presidents, was a great team effort. pic.twitter.com/coSXoi5sYy

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 22, 2022

Бриджит Бринк отметила, что содействие организации визита Владимира Зеленского в Вашингтон, включая встречу двух президентов в Белом доме, свидетельствует о замечательной командной работе.

Как сообщалось, 21 декабря Владимир Зеленский совершил визит в Соединенные Штаты Америки, где встретился с Джозефом Байденом и выступил в Конгрессе.

