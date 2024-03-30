Зеленський назвав умову, за якої ЗСУ доведеться відступати

За затримку Конгресом США схвалення пакета військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів Україна заплатила велику ціну— військові не змогли спланувати майбутні операції.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post. Про це передає Первая Лента.

Очільник держави зазначив, що завдяки розумним крокам українським військовим вдалось стабілізувати фронт.

«Ми намагаємося знайти якийсь спосіб не відступати, ми стабілізували ситуацію завдяки розумним крокам наших військових», — сказав президент.

Він також зазначив, що якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе провести навчання та озброїти нові бригади в тилу для проведення контрнаступу пізніше 2024 року.

Зеленський також акцентував на тому, що через відсутність необхідної кількості снарядів Силам оборони України доводиться скорочувати лінію фронту.

«Якщо вам потрібно 8000 пострілів на день для захисту лінії фронту, а у вас, наприклад, тільки 2000 патронів, вам доведеться робити менше. Як? Звичайно, відступаючи. Зробити лінію фронту коротшою. Якщо фронт прорветься, росіяни зможуть увійти до великих міст», — додав він.

Він пояснив стратегію і тактику України: необхідно убезпечити свої лінії фронту і зберегти боєприпаси. Політик також наголосив, що Україна навчилася на війні того, що «якщо ви цього не зробите, це зробить Росія».

Нагадаємо, Джонсон озвучив терміни надання допомоги України.