Американский конгрессмен надеется на появление миротворцев НАТО/ООН в Украине

19.03.2022 20:27

Укринформ

В Конгрессе США не видят пространства для диалога с президентом россии владимиром путиным прямо сейчас и подчеркивают необходимость поддержать украинские войска.

Об этом заявил глава двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США в Варшаву, демократ Стивен Линч (Массачусетс) на пресс-конференции, передает корреспондент Укринформа.

"Чтобы были содержательные разговоры, нам необходимо иметь человека с другой стороны, который действительно вкладывается в эту дискуссию. Сейчас идет война, поэтому я думаю, что наиболее безотлагательным действием с нашей стороны может быть обеспечение украинских бойцов – храбрых патриотов, борющихся за свою свободу, снаряжением, обеспечением, всей поддержкой, которую мы могли бы им оказать", — отметил он.

Линч выразил надежду, что когда-нибудь будет время для разговоров и дипломатии.

В то же время конгрессмен подчеркнул, что прямо сейчас необходимо прилагать усилия, чтобы Президент Владимир Зеленский и украинские войска имели шанс на успех.

"Мы надеемся, когда-нибудь будет возможность, чтобы под флагом НАТО или под флагом ООН, миротворческая миссия могла быть создана в этой ситуации, но сейчас идет горячая фаза войны, поэтому наш оппонент, российская федерация, не хочет вести этот диалог", – подчеркнул американский политик.

Линч констатировал, что действия путина были безосновательными, и нет пространства для диалога, пока он продолжает атаковать мирное население.

"Есть только один способ отреагировать на нечто подобное, и это военная сила", — акцентировал конгрессмен.

Как сообщалось, 18 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что на нынешнем этапе россия и ее лидер владимир путин не демонстрируют никаких признаков участия в ответственных переговорах и прекращения кровавой агрессии рф против Украины.

По материалам: Укринформ