Які речі жінка обов’язково повинна мати у своїй шафі влітку

У багатьох виникає питання, які речі є базовими і необхідними, щоб не витрачати гроші на зайві речі. Тим паче правильно підібраний одяг може зекономити чимало місця що у шафі, що у валізі, з якою ви можете відправитися у подорож під час відпустки.

Хоч стилісти часто говорять про складові базового гардеробу, ніхто не пояснює, які речі є особливими для літнього періоду. Первая Лента з посиланням на Marie Claire розповідає, що повинно бути у шафі жінки влітку. Експерти також зазначають, що варто надавати перевагу у виборі одягу пастельних або монохромних тонів.

Легка сукня

Найкращим варіантом для літнього образу є сукні із плісированою спідницею або у складку. Такі сукні найменше усього мнуться. Якщо ви вирушаєте у відпустку, обирайте сукню у монохромному кольорі, тобто або білу, або чорну.

Босоніжки

У літню спеку варто надати перевагу парі зручних босоніжок, за які ваші ноги скажуть вам «дякую». Кросівки, які дуже популярні серед молоді, не найкращий варіант для образу із ніжною класичною сукнею. Однак, для повсякденного міського життя – відмінний вибір.

Купальник

Хоч купальники майже завжди оминають, коли постає питання пошуку літнього капсульного гардеробу, але цю річ одразу ж починають шукати, коли планується відпочинок на озері чи морі. Тому варто заздалегідь придбати зручний купальник, щоб у поспіху не обрати будь-що, аби було.

Плетена пляжна сумка

Великі плетені сумки призначені не лише для пляжу. З ними зручно гуляти містом завдяки своїй місткості та класичному дизайну.

Раніше ПЛ писала про те, для чого у шафу кладуть рулон туалетного паперу.