Чому біг може нашкодити здоров’ю і як правильно бігати

Проте, заняття активним видом спорту без спеціальної підготовки, матиме протилежний результат для здоров’я. Масажист-реабілітолог Володимир Ткаченко пояснив стосовно того, як підготуватися до бігу, щоб мати чудову форму і не отримати проблеми для здоров’я. Про це пише Первая Лента з посиланням на ТСН.

Чому люди обирають заняття бігом

Люди усього світу полюбляють цей вид спорту з кардіо-навантаженням. Тому багато спортсменів починають і закінчують свій день тренуваннями з бігу. Хтось займається бігом на свіжому повітрі, хтось у спортзалі.

Проте, як зазначає лікар-реабілітолог, користь і шкода бігу майже однакові. Варто розуміти, що даний вид спорту комусь може не підійти за станом здоров’я чи віком. Наприклад, людям, яким уже під 60 років, варто обрати інший вид спорту, так як біг може призвести до проблем з опорно-руховою чи серцево-судинною системою.

Чому біг може бути шкідливим для здоров’я

Володимир у минулому професійно займався легкою атлетикою, то ж на опираючись на власний досвід він рекомендує займатися ходьбою, яка, порівняно з бігом, за мінімальної компресії даватиме більше користі. Ходьба сприяє зміцненню суглобів, міжхребетних дисків, є корисною для серцево-судинної і лімфатичної систем, налагоджує оптимальну роботу всіх тканин і внутрішніх органів нашого тіла.

А біг, навпаки, може бути досить травматичним. Через велике навантаження на суглоби та міжхребцеві диски може навіть нести небезпеку для здоров’я.

Як правильно бігати, щоб не нашкодити здоров’ю

Біг вважається корисним видом спорту, але для цього потрібна правильна підготовка, оскільки велике навантаження на суглоби може негативно вплинути на хрящі. Експерт зазначає, що потрібно, аби виділялася синовіальна рідина, яка живить суглоби. Цьому сприятиме попередня поетапна підготовка.

Перш ніж почати займатися таким видом спорту, варто провести певні підготовчі кроки. Спочатку треба зняти спазми, з чим можуть допомогти масажі. Інакше суглоб може бути затиснутий спазмами і не виділятиме достатньої кількості синовіальної рідини, яка дозволяє йому відновлюватися. Окрім цього, як рекомендує Володимир, як мінімум двічі на тиждень слід займатися ходьбою.

Без такої попередньої підготовки компресія на суглоби буде занадто сильною, тому можуть з’явитися небажані наслідки для вашого здоров’я.

Як не травмуватися під час бігу

Не варто бігати стадіоном по колу, бо так можна впасти, треба вибрати парк чи лісисту місцевість.

Використання для бігу правильного взуття. Експерт радить пройти комп’ютерну діагностику стопи і разом зі спеціалістом вибрати для себе зручну пару взуття з гарною амортизацією.

Після занять бігом необхідно робити відновлювальні вправи – масаж і розтяжку.

За словами Володимира Ткаченка, такий комплексний підхід однозначно допоможе отримати максимальну користь від бігу для здоров’я й тіла. Також убезпечить від ризику травмувань і шкоди для здоров’я.

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