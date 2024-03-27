Чому Німеччина досі відмовляється надавати Україні далекобійні ракети Taurus: думка американського генерала

Про це пише Первая Лента з посиланням на його інтерв’ю «ВВС Україна».

Так, екскомандувач армії США в Європі сказав, що глава німецького уряду Олаф Шольц не бажає передавати Україні далекобійні ракети, оскільки, на думку канцлера, ними будуть атакувати Кримський міст.

За словами радника НАТО, канцлер ФРН переймається тим, що якщо ЗСУ нанесуть вогневе ураження по мосту окупантів за допомогою Taurus, тоді Російська Федерація начебто помститься Німеччині ядерною зброєю. Генерал-лейтенант у відставці вважає, що це досить дивна логіка.

Ходжес переконаний, що руйнування Керченського мосту принизить кремлівського диктатора, а також ускладнить логістику загарбників. На його думку, Сили оборони можуть знищити цю незаконну конструкцію, не використовуючи німецькі ракети, але для цього знадобиться більше ударів.

Колишній командувач американських військ у Європі додав, що Україна у будь-якому разі зруйнує Кримський міст ці зробить це вже у цьому році.

Нагадаємо, президент Сербії опублікував загадковий допис про «загрозу національним інтересам».