Натякає на війну? Президент Сербії опублікував загадковий допис про «загрозу національним інтересам»

Він також додав, що незабаром повідомить громадянам про всі виклики, які чекають на країну попереду.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Вучича в Instagram.

За словами сербського глави, на країну чекають важкі дні. Він заявив, що отримав новини, які несуть загрозу «життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської» і додав, що згодом оприлюднить більше інформації.

«Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин… Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської. Найближчими днями я ознайомлю народ Сербії з усіма проблемами, які чекають на нього попереду. Це буде складно. Ми боротимемося. Сербія переможе», — написав Вучич, не розкриваючи жодних подробиць.

У коментарях підписники просять політика пояснити загадковий допис, однак відповіді ніхто не дочекався.

Згодом Вучич розмістив ще один допис в Instagram, опублікувавши фото зі старшим сином Данилом, вдягнутим у футболку з картою Косово і Метохії, прикрашену сербським триколором і написом «ні капітуляції».

Раніше Вучич озвучив два сценарії розвитку війни в Україні і які будуть наслідки для світу.