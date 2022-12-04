Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру

Министерство экономики вынужденно вернулось к первоначальному прогнозу падения реального валового внутреннего продукта в текущем году на 32−33,5% из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом на брифинге заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: epravda.com.ua

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«Мы в начале года предполагали, что падение экономики будет на уровне 32−33%. Далее экономика показала очень высокие адаптивные способности. Но, учитывая произошедшую в ноябре атаку на энергетическую систему, конечно, часть предприятий приостановила свою деятельность, что свидетельствует о то, что мы как Министерство экономики несколько ухудшили наши перспективы и, к сожалению, вернулись к нашему предварительному прогнозу: к концу года падение ВВП может составить 32−33%, даже 33,5%», — сказала Свириденко.

Она предположила, что с этим согласятся коллеги из Национального банка.

Напомним

Минфин писал о том, что Нацбанк прогнозирует спад ВВП Украины в четвертом квартале 2022 года на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: МинФин