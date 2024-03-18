У Раді розглядають можливість економічного бронювання: що це і хто зможе ним скористатися

Однією із них депутати пропонують запровадити «фінансовий ценз».

Так, на початку лютого Верховна Рада проголосувала за законопроєкт під номером 10449 у першому читанні. До другого читання народні депутати подали понад 4000 тисяч правок, зокрема щодо економічного бронювання. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на 24 Канал.

Бронь для тих, хто багато заробляє

Депутат від партії «Голос» Роман Лозинський розповів, що представники монобільшості у парламенті бажають, щоб в законопроєкті прописали «фінансовий ценз». Втім, чиновник говорить, що ця норма, ймовірно, не набере потрібну кількість голосів, а саме підтримку 226 нардепів.

Економічне бронювання

Варто нагадати, що в Офісі президента раніше говорили про можливість бронювання від призову чоловіків призовного віку, які отримують високу заробітну плату і відповідно сплачують до державного бюджету великий податок.

Там вважають, що встановити поріг для економічного бронювання варто у розмірі 30-35 тисяч гривень на місяць. Окрема група депутатів пропонує запровадити податок на кшталт військового збору. Наприклад, якщо роботодавець хоче забронювати працівника, то кожен місяць він має сплачувати за нього 20 тисяч гривень.

Пропозицію на економічне бронювання підтримують і в уряді. Зокрема, глава Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що плануються зміни до системи бронювання військовозобов’язаних громадян від мобілізації.

Уникнути призову зможуть працівники підприємств, які:

забезпечують життєдіяльність країни;

належать до критичних галузей економіки;

несуть вагоме податкове навантаження;

отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище середньої по галузі.

Також у Кабміні додали, що розглядають можливість бронювання осіб, які сплачують 6000-7000 гривень податків на місяць.

Раніше ПЛ писала про те, що робитиме Україна, якщо США більше не надаватиме допомогу.