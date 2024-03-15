Що робитиме Україна, якщо США більше не надаватиме допомогу: відповідь Мінфіну

За словами міністра, українська сторона планує звернутись до держав-членів «Великої сімки» із проханням наростити розмір внесків.

Про це пише Первая Лента з посиланням на слова очільника Мінфіну Сергія Марченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Водночас, як вважає Марченко, кошти від Сполучених Штатів Україна, скоріше за все, отримає. За його думкою, в Конгресі знайдуть рішення і Україні буде надана необхідна допомога від ключового союзника. Міністр заявив, що для цього є всі підстави.

«Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (ред. – Конгресу США) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться, тому що це важливо для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, для формування пулу партнерів довіри до рішень, які приймаються в рамках G7», — висловився Марченко.

Очільник Мінфіну також зауважив, що Україна отримує від США постійні запевнення, що допомога буде, а відтак такий сценарій розглядається як ключовий.

Водночас він заявив, що українська сторона розробила декілька варіантів у разі, якщо США припинять допомагати Україні.

«Ми звичайно маємо напрацьовувати варіанти на випадок якщо, але ,скажу відверто, хотілось би, щоб ми ці варіанти не застосовували. Але вони можливі», — заявив він.

Одним із таких варіантів є звернення до держав-членів «Великої сімки» із проханням збільшити розмір внесків.

Раніше повідомлялось, що у Верховній раді хочуть збільшити розмір допомоги при народженні дитини.