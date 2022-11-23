Аналитик RoboForex: объемы экспорта в октябре снизились

По данным Министерства экономики Украины, за первые 10 месяцев текущего года сальдо внешней торговли (разница между объемами экспорта и импорта) остается отрицательным и составляет 6,57 млрд долларов США. Данный показатель вырос на 131,34% относительно аналогичного периода 2021 года. Как видим, военный конфликт весьма ощутимо снизил экспортный потенциал Украины. Даже пандемия коронавируса не смогла нанести столь разрушительный удар по экономике нашей страны. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Помесячная динамика экспорта Украины представлена на диаграмме.



Экспорт Украины за январь-октябрь 2021/2022 гг (млрд долларов США). Источник: Минэкономики Украины

С начала года экспорт Украины снизился относительно аналогичного периода 2021 года на 32,62% — до 36,90 млрд долларов США. За октябрь наша страна экспортировала продукции на сумму в 3,81 млрд долларов — относительное падение к сентябрю составило 8,18%. Причинами этого стали, как уменьшение объемов экспорта, так и снижение мировых цен на продовольственные и промышленные товары. Наибольшее падение наблюдается в металлургии. Тем не менее, у аграриев ситуация относительно стабильна.



Импорт Украины за январь-октябрь 2021/2022 гг (млрд долларов США). Источник: Минэкономики Украины

С начала года импорт Украины снизился относительно аналогичного периода 2021 года на 24,53% — до 43,47 млрд долларов США. Украинский импорт в октябре вырос на 2,60% — до 4,60 млрд долларов. Наибольший удельный вес в импорте составляют нефтепродукты — 16,00%. сего по результатам 10 месяцев 2022 года общий торговый оборот составил 80,37 млрд долларов США. Относительное падение к аналогичному периоду 2021 года составило 39,80%.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем в 40,00, а евро достиг отметки 39,50. Дальнейшее усиление гривны в среднесрочной перспективе маловероятно. Судя по происходящему, регулятор намерен и далее продолжать борьбу со спекулянтами на наличном валютном рынке.

Источник: МинФин