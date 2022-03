Японская Uniqlo продолжает работать в РФ

Многие компании по производству предметов роскоши закрыли свои магазины в РФ. Акции LVMH, Kering и Hermès упали после того, как компании заявили о временном закрытии магазинов в России в конце прошлой недели. Об этом сообщает профильное издание BOF со ссылкой на Bloomberg.

0

Как в компании объясняют свою позицию

В то же время, владелец Uniqlo игнорирует призывы последовать примеру других коллег и собирается продолжить торговлю в РФ.

«Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — заявил исполнительный директор Тадаши Янаи. Хотя он против войны и призывает все страны выступить против нее, все 50 магазинов Uniqlo продолжат работу в России.

Янаи говорит, что ставит под сомнение тенденцию, которая заставляет компании делать политический выбор.

По данным Bloomberg, в апреле прошлого года Янаи отказался комментировать вопросы, связанные с поставками хлопка из китайского региона Синьцзян, за месяц до того, как стало известно, что США ранее заблокировали партию рубашек Uniqlo из-за опасений по поводу использования принудительного труда. Компания использование принудительного труда отрицает.

Материнская компания Uniqlo — японская Fast Retailing Co., крупнейший ритейлер в Азии.

По обе стороны лагеря

Inditex SA, более крупный конкурент Fast Retailing, временно закрывает свои 502 магазина в РФ и приостанавливает онлайн-продажи. Apple Inc. и Nike Inc. также закрыли магазины, а автопроизводители, включая BMW AG и General Motors Co., приостановили поставки автомобилей.

Японское правительство поддерживает линию США и большей части Европы, введя множество санкций, включая замораживание активов ряда российских чиновников и олигархов, а также активов финансовых учреждений, включая российский центральный банк.

Пока что мнения японских компаний разделились. Крупнейшие автопроизводители страны Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. заявили, что приостанавливают поставки автомобилей в Россию, а деловое лобби предупредило торговых гигантов Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co. не торопиться с выходом из российского нефтегазового проекта.

Japan Tobacco Inc., которой принадлежит 37% российского рынка, продолжает работать в РФ и заявляет, что «полностью привержена» соблюдению национальных и международных санкций.

