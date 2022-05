Совбез ООН впервые с 24 февраля сделал заявление по Украине: в нем нет ни слова о войне и России

В заявлении выражается поддержка в поиске мирного решения

Совбез выразил "глубокую обеспокоенность по поводу поддержания мира и безопасности в Украине" / Фото: Коллаж: Сегодня

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно поддержал мирное урегулирование ситуации в Украине. Об этом написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Twitter.

"Сегодня впервые Совет Безопасности единогласно высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться, чтобы заставить замолчать пушки и отстаивать ценности Устава ООН", – написал Гутерреш.

Today, for the first time, the Security Council spoke with one voice for peace in Ukraine.

As I have often said, the world must come together to silence the guns and uphold the values of the @UN Charter.

— António Guterres (@antonioguterres) May 6, 2022

Кроме того, Совет Безопасности ООН выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу войны в Украине, одобрив первое заявление за все время с начала военного вторжения РФ против Украины.

"Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поддержанию мира и безопасности в Украине. Он напоминает, что все государства обязались решать свои споры мирными средствами. Он поддерживает усилия генерального секретаря ООН по мирному решению проблемы", – говорится в заявлении.

Глава ООН приветствовал такой шаг Совбеза и пообещал и далее прилагать усилия по спасению жизни людей и поиску мира.

"Сегодня впервые Совет безопасности единогласно высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться, чтобы заставить пушки замолчать и поддержать ценности устава ООН. Я приветствую эту поддержку и буду продолжать прилагать все усилия, чтобы спасать жизни, уменьшить страдания и найти путь к миру", – заявил Гутерреш.

Ситуация в Украине 7 мая

В Харьковской области оккупанты обстреливают Изюм из реактивных систем залпового огня "Ураган", применяя запрещенные кассетные снаряды, и в своей пропаганде обвиняют в обстрелах украинских защитников. В то же время расстояние к украинским позициям – больше, чем максимальная дальность стрельбы этих установок.

В оккупированном Бердянске Запорожской области российские оккупанты начали давить на активистов и волонтеров. Захватчики приходят в их дома и офисы и требуют прекратить помогать местным жителям. Это касается выдачи лекарств и еды населению.

В доме у одного из жителей Бучи жили российские оккупанты. Вернувшись домой, мужчина увидел лабораторную колбу с непонятным веществом. Как оказалось, это ядовитое вещество – ртуть.

