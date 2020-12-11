Не выдержала приставаний: в России лошадь откусила нос мужчине (фото)
Животное не оценило ласки пьяного ухажера
25-летний житель Санкт-Петербурга лишился носа после того, как полез целоваться к лошади.
Об этом сообщает "Baza".
Инцидент произошел в центре города. Пьяный мужчина пытался познакомиться с девушкой на лошади. А получив отказ от наездницы, он переключился на животное и начал его целовать.
Отмечается, что кавалера предупредили о том, что лошадь может укусить, но его это не остановило. В итоге кобыла не выдержала приставаний и откусила часть носа мужчине.
Теперь петербуржец находится в больнице, ему ампутировали кончик носа. В полиции отметили, что пострадавшему еще повезло – если бы он подошел к животному с тыла, то все закончилось бы намного хуже.
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/ Фото: baza.io
Как сообщалось ранее, в Киевской области лошадь упала в колодец, который был открыт и находился в зарослях рядом с колхозом.
Также мы писали, что енот нарушил карантин, проникнув на матч звезд тенниса в Нью-Йорке.
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