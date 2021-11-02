Какие смартфоны теряют в цене больше всего

Британцы опубликовал отчет, в котором показано, какие телефоны больше всего обесцениваются за 12 и 24 месяца. Статистика не оставляет иллюзий по поводу самого дешевого.

Вы можете купить смартфон в день его выпуска и оплатить его полную стоимость или немного подождать и получить его намного дешевле. Вопрос, конечно, в том, сколько ждать? На это решил ответить британский магазин, который занимается ремонтом и продажей смартфонов. MusicMagpie опубликовал интересную статистику, показывающую, какие телефоны теряют больше всего за 12 и 24 месяца, пишет Первая Лента.

Отчет musicMagpie только подтвердил доминирование Apple. Аппараты гиганта из Купертино опережают своих конкурентов и теряют в среднем на 41 процент стоимость через 12 месяцев после премьеры. Через два года — около 60 процентов. Смартфоны Android в этом рейтинге уступают. За Apple идет Samsung. Аппараты корейской компании теряют 64 процента по истечении первого года. его премьерная цена. Это хуже, чем у продуктов Apple через два года.

Согласно статистике musicMagpie, хуже всего дела у Huawei.

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