В Дії можно будет оформить заявку на возмещение за уничтоженное захватчиками жилье

В Дії можно будет оформить заявку на возмещение за уничтоженное захватчиками жилье

09.03.2022 23:43

Укринформ

В приложении Дія ориентировочно со следующей недели можно будет оформить заявку на возмещение за уничтоженное российскими захватчиками жилье.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеообращения, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ориентировочно уже через неделю в приложении Дія мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в Дії", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в Украине уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры и как только война будет завершена, начнут восстанавливать все, что разрушил враг.

24 февраля президент путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ