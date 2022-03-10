В Дії можно будет оформить заявку на возмещение за уничтоженное захватчиками жилье
В Дії можно будет оформить заявку на возмещение за уничтоженное захватчиками жилье
09.03.2022 23:43
Укринформ
В приложении Дія ориентировочно со следующей недели можно будет оформить заявку на возмещение за уничтоженное российскими захватчиками жилье.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеообращения, сообщает корреспондент Укринформа.
"Ориентировочно уже через неделю в приложении Дія мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в Дії", — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что в Украине уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры и как только война будет завершена, начнут восстанавливать все, что разрушил враг.
24 февраля президент путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.
В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.
По материалам: Укринформ