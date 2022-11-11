Общество
«Наші. Наш. Херсон»: Зеленський опублікував відео зі звільненого Херсона
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з Херсона та підтвердив, що місто звільнили від російських окупантів.
У півхвилинному ролику, який зняли українські захисники біля облдержадміністрації, сотні людей скандують "ЗСУ!". У місті масово святкують звільненя.
При цьому місто занурене у темряву — у Херсоні вже кілька днів немає світла, води, мобільного зв'язку та інтернету.
Журналісти "Інтера" зробили сюжет-хроніку про життя міста за останні 9 місяців: від "Херсон назавжди з росією" до втечі окупантів з міста.
По материалам: Подробности