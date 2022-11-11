Общество

«Наші. Наш. Херсон»: Зеленський опублікував відео зі звільненого Херсона

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

"Наші. Наш. Херсон": Зеленський опублікував відео зі звільненого Херсона

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з Херсона та підтвердив, що місто звільнили від російських окупантів. 

У півхвилинному ролику, який зняли українські захисники біля облдержадміністрації, сотні людей скандують "ЗСУ!". У місті масово святкують звільненя. 

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При цьому місто занурене у темряву — у Херсоні вже кілька днів немає світла, води, мобільного зв'язку та інтернету.

Журналісти "Інтера" зробили сюжет-хроніку про життя міста за останні 9 місяців: від "Херсон назавжди з росією" до втечі окупантів з міста.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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